Lavoro: Avs-Pd-M5s, ‘Pdl unitaria su settimana corta in aula, c.destra senza più alibi’

Roma, 10 apr. “La nostra proposta di legge unitaria per la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario andrà in aula a Montecitorio nelle prossime settimane. Più volte in questi mesi la maggioranza ha provato ad affossarla: prima presentando degli emendamenti soppressivi dell’intero testo, poi ritirati, e successivamente cercando di nascondersi dietro al parere della Rgs, che a nostro modo di vedere fa acqua da tutte le parti e quantifica solo i presunti costi ma non i benefici”. Lo dicono Franco Mari, Arturo Scotto e Valentina Barzotti, capigruppo di Avs, Pd e M5S in commissione Lavoro alla Camera.