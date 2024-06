Lavoro: Bellucci (Fdi), ‘Bombardieri strumentalizza morti bianche’

agenzia

Roma, 29 giu. “Spiace profondamente che il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri strumentalizzi il dramma delle morti sul lavoro per attaccare il governo e il ministro del lavoro. La morte di ciascuna lavoratrice e lavoratore merita il massimo rispetto e l’attivazione di tutti, istituzioni, parti sociali e imprese, per interrompere il dramma a cui assistiamo da molti anni”. Lo dichiara in una nota il viceministro del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.

