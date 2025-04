Lavoro: Bonetti, ‘unirci tutti attorno a parole Mattarella’

agenzia

Roma, 29 apr. “Le parole del Presidente Mattarella oggi a Latina richiamano con molta forza a una verità che non può essere ignorata da nessuna forza politica. Salari troppo bassi, famiglie che non ce la fanno, mancanza di sicurezza sul lavoro, indifferenza verso le morti bianche sono una violazione di sistema dei principi costituzionali, e questo non è tollerabile per la dignità del nostro Paese. Penso che su questo dobbiamo agire subito unendoci tutti e dando prova di saper superare le logiche di parte per un obiettivo più grande che non ha colore politico”. Lo scrive sui social la presidente di Azione Elena Bonetti.

