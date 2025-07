agenzia

Roma, 3 lug. Sulla settimana corta, il governo “ci dice di no. Anzi, ha detto che la settimana corta la fa fare ai sottosegretari e viceministri che hanno difficoltà il venerdì a venire in Parlamento a rispondere alle interpellanze”. Lo ha detto Giuseppe Conte in una diretta social.

