Lavoro: Conte, ‘sperimentare riduzione tempi a 32 ore’

agenzia

Roma, 22 mag. “La riduzione del tempo di lavoro, 32 ore anziché 40, dovrà essere sperimentata. Non per tutti, ma in settori ad alto impatto tecnologico: si migliora il benessere psicofisico, c’è più tempo per la vita e i lavoratori sono più produttivi. Riduciamo il tempo di lavoro a parità salariale e aumenterà la produttività”. Lo ha detto Giuseppe Conte incontrando i giovani universitari alla sala Sassoli di Esperienza Europa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA