Lavoro: da Pd emendamenti su pdl partecipazione, ‘attendiamo segnali’

agenzia

Roma, 28 gen. Il Pd presenterà emendamenti in aula alla Camera alla pdl partecipazione e, in base a come verranno recepiti, i dem decideranno se confermare o meno il voto contrario al provvedimento come è accaduto in commissione. Se ne è parlato in una riunione del gruppo a Montecitorio dove le sensibilità sono diverse tra chi denuncia lo snaturamento della proposta, che nasce da una legge di iniziativa popolare promossa dalla Cisl, da parte della maggioranza e chi sostiene che comunque il testo all’esame della Camera rappresenti un passo avanti.

Di qui il tentativo di cambiare il provvedimento in aula con emendamenti “che lo riavvicinino al testo iniziale della Cisl – spiega la capogruppo Chiara Braga – Oggi abbiamo avviato una discussione. Torneremo a riunirci la prossima settimana dopo il passaggio in aula sugli emendamenti. Oggi tra noi non c’è stata contrapposizione ma condivisione di quello che è stato il percorso della legge in commissione ovvero che ci sono alcuni punti critici molto preoccupanti”.