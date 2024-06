Lavoro: De Cristofaro (Avs), ‘mattanza quotidiana inaccettabile’

agenzia

Roma, 23 giu. “Anche oggi, purtroppo, un incidente mortale sul lavoro. Una situazione fuori controllo. Non si può continuare con la conta dei morti, servono fatti concreti per fermare questa strage. Un paese civile ha il dovere di intervenire in modo più incisivo su tutti i fronti per porre fine a questa mattanza quotidiana inaccettabile”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo misto di palazzo Madama.