Lavoro: Foti, ‘segnali positivi su occupazione e disoccupazione’

Roma, 2 ott. “Anche gli ultimi dati Istat sull’occupazione e la disoccupazione ad agosto confermano come il governo Meloni stia proseguendo il percorso per la rinascita dell’Italia sulla strada giusta. L’aumento dell’occupazione del +0,2%, con 45mila nuove unità, conferma il trend positivo del nostro mercato del lavoro, che raggiunge i 24 milioni 80mila occupati. È particolarmente significativo notare la crescita dei contratti a tempo indeterminato e il coinvolgimento di tutte le fasce d’età. Ancora più incoraggianti sono i numeri sulla disoccupazione, scesa al 6,2%, il livello più basso dal 2007. Questo dimostra che, nonostante le difficoltà della congiuntura internazionale, le politiche per favorire la crescita e l’occupazione stanno dando i loro frutti. Il centrodestra guidato da Fratelli d’Italia continuerà a lavorare con determinazione per consolidare questi risultati e garantire i migliori scenari sul piano occupazionale”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti.

