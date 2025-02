Lavoro: Fratoianni, ‘maggioranza scappa ancora, senza dare risposte agli italiani’

agenzia

Roma, 12 feb “Ci risiamo, scappate un’altra volta, come ogni volta in cui c’è una difficoltà. Lo avete fatto sul salario minimo, siete scappati sulla liberazione di un torturatore. Come ogni volta in cui bisogna confrontarsi con la realtà e bisogna dare risposte non tanto all’opposizione ma al Paese e agli italiani”. Lo ha detto in aula alla Camera Nicola Fratoianni, dopo la la maggioranza ha chiesto il rinvio in commissione della Pdl delle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA