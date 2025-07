Lavoro: Fratoianni, ‘Meloni si vanta di presunti record mentre lavoratori arrancano’

agenzia

Roma, 2 lug. “È irrispettoso che Meloni continui a parlare di presunti record del numero di occupati, per altro piegando i dati Istat a suo piacimento. È irrispettoso nei confronti di milioni di lavoratori e pensionati che non arrivano alla terza settimana del mese. Gli stipendi e le pensioni in Italia non crescono, a differenza che negli altri paesi europei. Gli italiani sono in balia dell’inflazione, delle bollette, dell’aumento dei prezzi nei supermercati”. Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Avs.