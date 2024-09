Lavoro: Fratoianni, ‘potere acquisto famiglie diminuisce, crolla propaganda Meloni’

agenzia

Roma, 5 set. “Ancora una volta la propaganda di Meloni crolla di fronte alla realtà: i dati Eurostat di questi giorni certificano che anche lo scorso anno il potere d’acquisto di lavoratori e lavoratrici del nostro Paese è diminuito ancora, per un totale di 6 punti in meno rispetto al 2008, mentre in Europa la media è di oltre 10 punti sopra. Peggio di noi solo la Grecia dopo l’austerity”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Una differenza enorme, che per una famiglia significa – prosegue il leader di SI – dover fare i conti in tasca per ogni spesa. Questo accade quando di fronte all’esplosione dell’inflazione e al carovita il governo non risponde aumentando gli stipendi e tutelando il lavoro stabile, tutelato, sicuro e pagato il giusto”.