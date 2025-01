Lavoro: Furlan (Pd), ‘Pdl partecipazione importante, maggioranza non la indebolisca’

agenzia

Roma, 23 gen “La legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori per cui la Cisl ha raccolto centinaia di migliaia di firme è un atto importante per dare senso e futuro al lavoro nel nostro Paese e attuazione all’art 46 della costituzione”. Lo dice la senatrice del Partito democratico Annamaria Furlan, componente della commissione Lavoro.

“Il testo originale purtroppo è stato indebolito dai tanti emendamenti anche soppressivi che le forze di governo hanno fatto nei lavori in commissione ma finalmente viene meno quel muro ideologico contro la partecipazione che per anni ha caratterizzato il nostro sistema industriale e produttivo -aggiunge Furlan-. Mi auguro che nelle aule parlamentari si possano recuperare aspetti importanti del testo originario, rafforzati dagli emendamenti proposti dal Partito Democratico per dare a questa legge il valore che merita. Sarebbe la strada per valorizzare l’impegno della Cisl e di tutti i cittadini che hanno condiviso e firmato la proposta”.

