Lavoro: Gribaudo, ‘chiusura Diagea grave, subito tavolo con regione e governo’

Roma, 26 nov. “L’annuncio della chiusura dal 2026 della Diageo di Alba è una notizia molto grave per tutto il territorio e soprattutto per i 380 lavoratori e le loro famiglie”. Lo afferma la vicepresidente nazionale del Partito Democratico Chiara Gribaudo.

“L’azienda – continua Gribaudo – nonostante una lieve flessione di vendite nel primo semestre del 2024 non ha ragioni economiche per essere chiusa e chiedo che vengano immediatamente convocati dei tavoli per affrontare la questione sia a livello regionale che nazionale.”