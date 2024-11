Lavoro: Lotito (Fi), giovani facciano impresa, non rincorrere per forza posto fisso’

agenzia

Roma, 6 nov. “Ai giovani dico di non rincorrere per forza il posto fisso, ma di mettersi in discussione, scoprire i propri talenti, valorizzare le proprie doti imprenditoriali. La nostra società ha bisogno di linfa nuova, di persone che vogliono intraprendere e innovare. Perché fare impresa significa creare posti di lavoro, ricchezza e opportunità. Le nuove tecnologie, in questo senso, aprono grandi possibilità che bisogna saper sfruttare. Proprio per questo abbiamo messo in campo una serie di iniziative volte a favorire il finanziamento delle start-up e a supportarle attraverso la defiscalizzazione. Lo Stato deve mettere i giovani in condizione di crescere e avviare un’attività, ma sta al singolo lavorare con determinazione e convinzione affinché la propria idea funzioni. Forza Italia ha sempre creduto nell’innovazione e nel talento. Non vogliamo la massificazione, noi siamo per la politica del fare. Vogliamo una società che sostenga quelle iniziative che sono davvero capaci di portare cambiamenti radicali e sostanziali, ripercuotendosi positivamente sull’intera collettività”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Claudio Lotito intervenendo alla presentazione del programma di cultura finanziaria ‘Towards financial culture – TFC24’.

