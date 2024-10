Lavoro: Mattarella, ‘capitale umano risorsa preziosa per imprese e sistema Paese’

agenzia

Roma, 30 ott. “In ogni Paese, il capitale sociale si nutre in maniera prevalente del capitale umano che lo abita, delle persone. Le imprese sono le prime a sapere quanto le capacità creative, la laboriosità del capitale umano, siano preziose, perchè da questo dipende la competitività loro e del sistema Paese”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la consegna delle insegne ai nuovi Cavalieri del lavoro.