Lavoro: Meloni a Schlein, ‘record posti, ridotto gap con Ue su occupazione femminile’

Roma, 4 set. “Abbiamo registrato il record assoluto di occupati nella storia d’Italia. Cresce l’occupazione di qualità e diminuisce il precariato, che invece era esploso durante i governi di sinistra”. Così Giorgia Meloni, a quanto si apprende, all’esecutivo di Fdi.

“Nelle ultime ore la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha detto che vorrebbe parlare con me del problema dell’occupazione femminile, visto che l’Italia ha uno dei tassi di occupazione femminile più basso d’Europa. Vero. Quello che la Schlein e la sinistra non dicono è che è così dal Dopoguerra a oggi, ma per fortuna da quando siamo noi al governo il gap con il resto d’Europa si è ridotto. Sono ora 10 milioni e 240 mila le lavoratrici in Italia, con il tasso di occupazione record del 53,6%, con un aumento di 2 punti percentuali rispetto al dato di ottobre 2022, quando si è insediato questo governo”.

