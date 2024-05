Lavoro: Meloni, ‘dati dicono che siamo su strada giusta ma non ci culliamo su allori’

agenzia

Roma, 16 mag. Il lavoro è “al centro del nostro impegno alla guida della nazione. In questo anno e mezzo di governo abbiamo fatto le nostre scelte, abbiamo adottato i nostri esercitare allo Stato, cioè mettere le aziende e i lavoratori nella condizione di creare occupazione e ricchezza e redistribuire nel modo più giusto possibile quella quota di ricchezza che con le tasse torna nelle mani dello Stato e che deve essere utilizzata per aiutare le persone più fragili e più esposte. Allora, fin dal nostro insediamento abbiamo lavorato esattamente in questa direzione e i primi risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio indirizzato al Festival del Lavoro in corso a Firenze.