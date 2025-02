Lavoro: opposizioni insorgono, ‘subito capigruppo, c’è limite a tutto’**

agenzia

Roma, 12 feb. “Chiediamo al presidente Fontana la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo. Abbiamo presentato questa proposta un anno fa e oggi l’ennesimo rinvio”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, in aula dopo il rinvio in commissione della pdl delle opposizioni sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario. Richiesta a cui si sono associati gli altri gruppi di opposizione.