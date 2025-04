Lavoro: Orlando, ‘più sicurezza in aziende più grandi e con lavoro stabile’

agenzia

Roma, 29 apr. “Risorse maggiori per la sicurezza sul lavoro sono sempre un bene ma il problema è che poi devono essere utilizzate tempestivamente. Stiamo ancora aspettando la fine della messa in ruolo di un concorso che avevo bandito da ministro del Lavoro per l’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La patente a punti è diventato uno strumento totalmente inutile”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, a Rainews24.