Lavoro: Orlando, ‘vincolare provvidenze pubbliche a contratti ‘buoni”

Roma, 6 mag. “Bisogna rafforzare progressivamente il sistema delle sanzioni, la patente a punti che è stata introdotta non ha garantito dei progressi significativi, anzi ha creato diverse contraddizioni. Credo che ci si dovrebbe soffermare molto su dove avvengono questi incidenti: in imprese piccole, nell’economia informale, avvengono spesso nell’ambito dell’appalto e del subappalto. Quindi va benissimo rafforzare i controlli, magari con più celerita’ nell’immissione in ruolo degli spettori, magari facendo un monitoraggio sugli organici delle Asl nelle regioni che hanno competenze in questo ambito. Però poi noi dobbiamo guardare all’aspetto strutturale. Se vogliamo che gli incidenti diminuiscano bisogna che cambi anche un po’ la base produttiva del nostro Paese”. Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, a Sky Tg24 Economia.