Lavoro: Osnato (Fdi), ‘disoccupazioni ai minimi dal 2007, ennesimo ‘effetto Meloni”

Roma, 2 ott. “Un altro dato economico molto significativo torna al livello antecedente la crisi finanziaria globale: quello di un tempo in cui l’Italia poteva contare su una congiuntura decisamente migliore di quella odierna. L’ennesimo ‘effetto Meloni’ è sul livello di disoccupazione, il cui minimo fa il paio col record degli occupati”. Lo dichiara Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze e responsabile economico del partito, commentando il dato Istat sul rapporto tra disoccupati e forza-lavoro, sceso al 6,2% ad agosto, 0,2 punti in meno di luglio e ai minimi dal 2007.