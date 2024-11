Lavoro: Pd-M5S-Avs, ‘anche alla Camera maggioranza in frantumi’

agenzia

Roma, 27 nov. “Su un semplice parere in Commissione Lavoro alla Camera sulla magistratura onoraria oggi la destra ha dato uno spettacolo indecente. Senza numeri, in quello che si può definire il mercoledì nero della maggioranza, ha applicato una tecnica dilatoria facendo auto ostruzionismo per ritardare i tempi del voto e garantire attraverso le sostituzioni dei commissari numeri sufficienti. Il punto parere infatti è passato con il voto decisivo della presidenza. Si tratta dell’ennesima dimostrazione di una maggioranza che è andata in frantumi”. Lo dichiarano i capigruppo in Commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto (Pd), Valentina Barzotti (M5s) e Franco Mari (Avs).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA