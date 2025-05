Lavoro: Pd-M5S-Avs, mozione unitaria su emergenza lavoro povero**

agenzia

Roma, 22 mag. “Abbiamo depositato oggi una mozione unitaria sull’emergenza lavoro povero. Anche l’Istat ieri conferma che i salari reali non hanno ancora recuperato il potere d’acquisto perduto pre Covid. Serve una terapia d’urto. Che passa dal rinnovo dei contratti al salario minimo, a una legge sulla rappresentanza che elimini i contratti pirata fino a una bonifica integrale del lavoro povero. Chiediamo alla maggioranza di confrontarsi su questa emergenza e non di continuare a insistere con la propaganda su un’Italia che non esiste”. Così i capigruppo di Pd, M5S e Avs nella commissione lavoro della camera, Arturo Scotto, Valentina Barzotti e Franco Mari.

