Lavoro: Pd-M5s-Avs rilanciano raccolte firme su salario minimo

agenzia

Roma, 2 lug Mercoledì 3 luglio alle 14.30, presso la sala stampa della Camera dei deputati, si terrà una conferenza stampa promossa da Pd, M5s e Avs per rilanciare la raccolta firme a favore della proposta di legge di iniziativa popolare per istituire in Italia il salario minimo. La proposta di legge è stata depositata da Pd, M5s e Avs presso la Corte di Cassazione e annunciata in Gazzetta Ufficiale il 2 maggio e può essere sottoscritta presso i banchetti diffusi su tutto il territorio nazionale e online sulla piattaforma dedicata (https://firme.salariominimosubito.it/).