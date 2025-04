Lavoro: Pd, ‘parole Mattarella e dati Istat ci dicono che salario minimo è necessario’**

agenzia

Roma, 29 apr. “I dati Istat ci confermano ancora una volta che la questione salariale è una delle urgenze più gravi e importanti del nostro Paese. Le retribuzioni contrattuali reali di marzo 2025, dentro un quadro di tendenziale aumento sempre inferiore però al recupero dell’inflazione, sono ancora inferiori di circa l’otto per cento rispetto a quelle di gennaio 2021″. Così in una nota i capigruppo parlamentari del Pd Francesco Boccia, Chiara Braga e Nicola Zingaretti.

“Per questo ringraziamo il Presidente della Repubblica che questa mattina ci ha ricordato che ‘ciò che non tramonta è il carattere del lavoro’, e che ‘nei cambiamenti, permanente rimane il suo valore di libertà e coesione’. Ci ha ricordato insomma che fondamentale resta il tema della dignità del lavoro e bene ha fatto a ricordare che ‘permangono aspetti di preoccupazione sui livelli salariali’”.