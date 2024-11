Lavoro: Pd Senato, ‘su Beko governo irresponsabile, Urso assente al tavolo’

agenzia

Roma, 20 nov. “Avevamo invocato responsabilità e invece il Governo sulla vicenda Beko Europe ha scelto di sottrarsi all’esercizio del suo potere di esecutivo, dimostrando così tutta l’incapacità di difendere posti di lavoro e il sistema produttivo manifatturiero italiano che, giorno dopo giorno, perde pezzi identitari che hanno fatto grande il nostro Paese. E l’assenza del ministro Urso al tavolo convocato con l’azienda, in cui si decideva il futuro di migliaia di lavoratrici e lavoratori, ne è la dimostrazione più evidente”. Lo sottolinea in una nota il gruppo del Pd al Senato, al termine del tavolo di ministeriale in cui Beko Europe ha comunicato la chiusura, entro la fine del 2025, degli stabilimenti di Siena e Comunanza (Ascoli piceno) e della linea del freddo a Cassinetta (Varese).