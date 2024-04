Lavoro: Renzi, ‘da soli in referendum su Jobs act, non vedo l’ora di campagna elettorale’

agenzia

Roma, 2 apr. “La Cgil prepara il referendum contro il Jobs act e il Pd si accinge a sostenerlo dopo aver voluto e votato il Jobs act. In questo referendum si salderanno le forze che erano contro il Jobs act (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Cinquestelle) con il nuovo Pd e la vecchia Cgil. Saremo soli a combattere per la conferma di queste norme di civiltà. Non vedo l’ora di fare la campagna elettorale: ci sono battaglie difficili ma che danno il senso di cosa significhi fare politica. Questa è una di quelle”. Lo scrive Matteo Renzi nella Enews.

