Lavoro: Renzi, ‘per Meloni tutto alla grande, basta con racconti da influencer’

agenzia

Roma, 30 apr. “Più di un milione di posti di lavoro esulta sui social Giorgia Meloni. Noi siamo contenti se aumenta l’occupazione. Megli ultimi dieci anni i posti di lavoro sono aumentati. Perchè? Perchè è stato approvato il Jobs Act. Meloni come la sinistra, come Salvini, come il Movimento 5 Stelle non può riconoscere i meriti del Jobs Act perchè allora fecero una battaglia durissima”. Lo dice Matteo Renzi in un video sui social scrivendo un in post: “Novanta secondi di numeri veri e non di propaganda. Meloni dice che va tutto alla grande. Eppure la gente fatica ad arrivare alla fine del mese e i giovani scappano all’estero. Ma davvero vi sembra che gli italiani stiano meglio di dieci anni fa?”.

“Ma l’Italia è davvero quel Paese da cartolina che viene descritto nei social da Giorgia Meloni? No, non è così purtroppo. Perchè gli stipendi sono troppo bassi, soprattuto quelli dei giovani che sono da fame. Poi perchè la produzione industriale è negativa da 27 mesi. Allora sapete l’unica cartolina? Quella che mandano i 191mila che hanno lasciato l’Italia nel 2024 con un aumento di più del 20 per cento rispetto all’anno precedente”.