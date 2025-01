Lavoro: Rizzetto e Malagola (FdI), ‘auspichiamo sì unanime aula a pdl partecipazione’

agenzia

Roma, 29 gen. “Con la legge sulla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati d’impresa si andrà a costruire un nuovo modello di collaborazione tra imprese e lavoratori basato sulla condivisione degli obiettivi. Il testo base da cui siamo partiti per il suo esame nelle Commissioni Lavoro e Finanze è un progetto di legge di iniziativa popolare, quello per cui la Cisl ha raccolto oltre 400.000 firme. La decisione che questo sarebbe stato il testo da cui partire per l’esame in Commissione è arrivata da maggioranza e opposizione, una coralità che abbiamo molto apprezzato”. Così Walter Rizzetto (FdI), Presidente della Commissione Lavoro della Camera, e Lorenzo Malagola, Segretario in Commissione Lavoro e relatore per Fratelli d’Italia della proposta di legge in Aula.

“La stessa coralità che ci auguravamo di vedere da parte di tutte le sigle sindacali oggi all’evento “Partecipare per crescere, un ponte tra lavoro e impresa”, che si è tenuto alla Camera dei Deputati, dove ci aspettavamo di vedere seduti insieme alle istituzioni tutti i vertici dei sindacati, sarebbe stato un segnale importante per i lavoratori. Auspichiamo che l’approvazione della pdl in Aula, che rappresenta un momento storico, avvenga all’unanimità e che le opposizioni possano cogliere questa opportunità”.