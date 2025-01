agenzia

Roma, 15 gen. “Questo è un Paese che non per giovani in questo momento. L’ascensore sociale si è rotto. Al di là della propaganda di Meloni, gli inattivi sono aumentati più degli occupati tra i giovani. E sulla scuola chiediamo anche a loro, agli studenti, cosa manca”. Così Elly Schlein a Metropolis sul sito di Repubblica. “I giovani vanno ascoltati”.

