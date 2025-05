Lavoro: Schlein, ‘Pd impegnato a costruire un futuro migliore’

agenzia

Roma, 17 mag “Siamo un Paese fondato sul lavoro, lo dice la Costituzione, non sul lavoro precario, povero, sullo sfruttamento, sul caporalato. Noi non lo possiamo tollerare, per questo il nostro impegno a contrastare la precarietà, lo sfruttamento e il caporalato e a costruire, anche attraverso il referendum, un futuro migliore per questo Paese”. Lo ha detto Elly Schlein a margine dell’assemblea nazionale della Fillea Cgil a Brescia.

