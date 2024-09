Lavoro: Schlein, ‘più posti? Bene, ma di che tipo? No a lavoro precario e povero’

agenzia

Roma, 3 set. ”Nuovi posti di lavoro? Il governo ha una lunga tradizione di intestarsi risultati di trend che fortunatamente erano già partiti dopo la pandemia e con i governi precedenti. Siamo tutti felici se ci saranno più posti di lavoro. Il problema è di che tipo di posti di lavoro parliamo. Questo governo ha aumentato la precarietà. Quando ha fatto il decreto lavoro l’ scorso anno ha aumentato i voucher e i contratti a termine che sono le forme più precarie”. Così Elly Schlein segretaria del Partito democratico, ad Agorà Estate Rai Tre.