Lavoro: Schlein, ‘potevate chiamare legge favoreggiamento dell’emigrazione’

Roma, 9 ott. “Questa legge trasforma il lavoro nel supermercato della precarietà”. Elly Schlein in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro. “Siete ossessionati dalle migrazioni e non vedete l’emigrazione dei nostri giovani. Con questa legge le condizioni materiali del lavoro si aggraveranno. Io l’avrei chiamato con un altro nome: favoreggiamento dell’emigrazione”. Così Elly Schlein in aula alla Camera per le dichiarazioni di voto sul ddl Lavoro.

