Roma, 29 apr. “Siamo in un Paese che sta smettendo di investire in sanità pubblica e che ha salari troppo bassi, come ha ricordato oggi anche il presidente Mattarella. Noi ci concentriamo su lavoro dignitoso, giuste retribuzioni, salario minimo. Continueremo a insistere su questo”. Lo dice Elly Schlein a margine di un’iniziativa elettorale a Trento.

