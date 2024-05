Lavoro: Scotto, ‘Meloni rivendica rinnovo contratti? Quali? Tutto fermo da mesi’

agenzia

Roma, 24 mag. “Giorgia Meloni da Trento rivendica i risultati sul lavoro e sui salari. Dice no al salario minimo perché indebolirebbe la contrattazione collettiva, di cui parla da perfetta neofita della materia. E dice perfino che ha rinnovato i contratti a differenza di chi l’ha preceduto. Peccato che quello sul pubblico impiego 2022-2024 di cui dovrebbe occuparsi direttamente il suo governo sta ancora lì fermo”. Così Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera.