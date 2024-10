Lavoro: Scotto (Pd), ‘destra ritiri soppressivo su settimana corta e si confronti’

agenzia

Roma, 21 ott “Torniamo a chiedere il ritiro dell’emendamento soppressivo alla proposta unitaria delle opposizioni sulla settimana corta. La destra si sieda e si confronti. Al momento non ci è dato sapere quale sia l’opinione della maggioranza in merito. Non è accettabile”. Lo dice il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto, da Genova durante la campagna elettorale di Orlando.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA