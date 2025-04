Lavoro: Scuderi (Avs), ‘situazione disastrosa salari, stravolgere politiche’

agenzia

Roma, 30 apr. “Salari tra i più bassi degli ultimi anni, notizie quotidiane e martellanti su infortuni e morti sul lavoro, gender gap che vede le donne guadagnare il 20% in meno degli uomini e giovani in fuga dal Paese: la situazione in Italia non è solo allarmante, è disastrosa”, così l’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra Benedetta Scuderi.

“Davanti a tutto ciò – prosegue Scuderi – e alle sacrosante preoccupazioni espresse persino dal presidente Mattarella, l’apporto di questo governo continua ad essere praticamente inesistente, e i video promozionali della premier non fanno altro che confermare questo vuoto di idee e di iniziative. Non servono interventi in superficie, quello che serve oggi è stravolgere le politiche occupazionali, con misure concrete e visione a lungo termine, sul piano culturale e strutturale”.