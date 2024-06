Lavoro: Tenerini (Fi), ‘pdl per congedo parentale con figli fino a 14 anni’

agenzia

Roma, 18 giu. “Conciliare vita e lavoro è essenziale non solo per garantire i giusti diritti ai cittadini, ma anche per aumentare le possibilità di accesso al mercato del lavoro ed evitare che la genitorialità sia un fatto penalizzante. Oltre al congedo di paternità e maternità, il congedo parentale rappresenta un elemento fondamentale per garantire questo obiettivo. Proprio per l’importanza che questo istituto riveste è necessario che il congedo parentale sia riconosciuto fino all’età di 14 anni dei figli. Ho presentato una proposta di legge per estendere da 12 a 14 anni l’età dei figli prevista per usufruire del congedo parentale che è ormai indispensabile per coniugare le esigenze familiari con quelle professionali”. Lo scrive la deputata e Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia Chiara Tenerini.