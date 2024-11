Lavoro: Verducci, ‘governo intervenga su Beko, disastro occupazionale e sociale’

agenzia

Roma, 20 nov. “Oggi è una giornata drammatica per migliaia di lavoratori e per migliaia di famiglie. L’annuncio da parte di Beko (ex-Whirlpool) della chiusura nel 2025 degli stabilimenti di Comunanza e Siena, e del ridimensionamento di quelli di Cassinetta (Varese) con il licenziamento di oltre duemila lavoratori è un colpo tremendo ad una intera filiera industriale e ad interi territori. Il Governo intervenga immediatamente, facendo leva su tutte le sue prerogative, per evitare un disastro industriale e sociale colossale”. Così in una nota il Senatore Pd Francesco Verducci.