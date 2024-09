Lavrov a Onu, evitare iniziative pseudo-pacifiche sull’Ucraina

agenzia

'Rispettare sempre i principi di imparzialità ed equidistanza'

ROMA, 27 SET – Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha esortato il Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres a evitare che le Nazioni Unite vengano coinvolte in “iniziative pseudo-pacifiche politicizzate” sull’Ucraina: lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, come riporta la Tass. Nella dichiarazione, rilasciata dopo l’incontro tra Lavrov e Guterres a margine della 79esima sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministero ha affermato che Lavrov “ha sottolineato ancora una volta l’importanza che l’amministrazione e il personale delle Nazioni Unite rispettino costantemente i principi di imparzialità ed equidistanza, anche per quanto riguarda i crimini commessi dal regime di Kiev”. Il capo della diplomazia russa ha inoltre lanciato “un appello urgente per evitare che le agenzie dell’Onu siano coinvolte in iniziative pseudo-pacifiche politicizzate nel contesto della crisi ucraina”.

