Lavrov, ‘falso che Pechino voglia indurci ad accordo con Kiev’

agenzia

'Creando difficoltà nei pagamenti tra la Russia e la Cina'

ROMA, 06 SET – Le indiscrezioni su presunti piani della Cina per costringere la Russia a concludere un accordo di pace con l’Ucraina creando ostacoli ai pagamenti sono false: lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, in un’intervista all’agenzia di stampa Rbc, come riporta la Tass. Quando gli è stato chiesto se sospettasse che le difficoltà nei pagamenti tra la Russia e la Cina possano essere il risultato di tali piani, Lavrov ha risposto: “Assolutamente no”, aggiungendo: “Questo è stato detto da coloro che vogliono che la Russia accetti la ‘formula di Zelensky’, che è simile a un ultimatum. Questo non è serio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA