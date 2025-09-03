Lavrov, ‘risolvere la crisi in Ucraina è la nostra priorità’

agenzia

"Delegazioni in contatto, confidiamo che negoziati continuino"

ROMA, 03 SET – “I capi delle delegazioni sono in contatto diretto. Ci aspettiamo che i negoziati continuino. Risolvere la crisi in Ucraina con mezzi pacifici rimane la nostra priorità.”. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo, Sergej Lavrov in un’intervista al quotidiano indonesiano Kompas, aggiungendo: “Le realtà territoriali devono essere riconosciute a livello internazionale per una pace duratura”. “L’amministrazione americana – ha aggiunto – ha compiuto recentemente sforzi diplomatici attivi. Accogliamo con favore tutte le iniziative costruttive, comprese quelle provenienti dai nostri partner del Sud e dell’Est del mondo”.

