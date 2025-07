Lavrov, tra Russia e Corea del Nord fratellanza invincibile

agenzia

ROMA, 12 LUG – La partecipazione delle truppe nordcoreane alla liberazione della regione di Kursk è una conferma diretta che le relazioni tra i due Paesi sono caratterizzate da una “fratellanza invincibile”, ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, come riporta la Tass. “Durante il primo round dei nostri negoziati strategici, lei ha descritto il nostro nuovo accordo strategico di base come una solida base per una fratellanza combattiva invincibile”, ha detto Lavrov all’inizio di un incontro con il suo omologo nordcoreano Choe Son Hui. “Questa sua valutazione è stata visibilmente confermata… nella regione di Kursk, come lei ha accennato, dove eroici militari, soldati dell’Esercito Popolare Coreano, insieme ai combattenti russi, a costo di sangue e persino di vite umane, hanno reso più vicina la liberazione della regione di Kursk dai nazisti ucraini”, ha aggiunto.

