L’avvocatessa di Sempio, ‘io minacciata di morte’

Difesa Stasi su minacce, 'c'è clima d'odio inaccettabile'

MILANO, 29 MAG – Angela Taccia, uno dei difensori di Andrea Sempio, indagato nella nuova indagine di Pavia sull’omicidio di Chiara Poggi, ha ricevuto minacce di morte. L’avvocatessa, da mesi impegnata nella difesa del 37enne, che faceva parte della cerchia dei suoi amici, ha ricevuto sia “mail bellissime” sia “minacce di morte allucinanti” e per queste ha sporto denuncia. E’ stata la stessa avvocatessa Taccia a denunciare il fatto ai carabinieri di Abbiategrasso (Milano). Le minacce sono state recapitate attraverso due distinte mail, giunte dallo stesso mittente. I messaggi contengono titoli diversi (“Sei morta” e “Ucciderò te e Sempio”) e le foto di un martello e un fucile. L’autore delle mail sostiene di volere uccidere sia la legale che Sempio, che accusa di essere l’assassino di Chiara. “Questo clima d’odio deve finire, non è accettabile, sembra che la situazione stia sfuggendo di mano e bisogna mettere un limite a tutto questo. Siamo molto dispiaciuti ed esprimiamo la massima solidarietà alla collega”. Lo ha affermato l’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, parlando anche a nome dell’altro difensore, Antonio De Rensis, delle minacce di morte arrivate via email all’avvocata Angela Taccia.

