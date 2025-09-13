Lazio, Sarri ‘per società nessun problema mercato gennaio’

agenzia

Tecnico: "non faccio il commercialista, club è sereno'

ROMA, 13 SET – “Mercato a gennaio? Io non faccio il commercialista e non lavoro nella Covisoc. La società non mi ha detto nulla ma è sempre stata serena nel dirmi che a gennaio non avremo problemi”. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida al Sassuolo, sulla possibilità che il mercato biancoceleste, dopo il blocco imposto in estate, possa riaprirsi nella finestra invernale.

