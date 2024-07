Le innovazioni sportive belghe protagoniste a Parigi 2024

agenzia

Abbraccia l’apertura all’innovazione alla Lotto Belgium House

BRUXELLES, 26 luglio 2024 /PRNewswire/ — Oggi il Belgio continua a invitare il mondo ad abbracciare l’apertura all’innovazione inaugurando la Lotto Belgium House a Parigi, in Francia. All’interno, una porta speciale si apre su una vetrina virtuale di diverse innovazioni belghe che stanno rivoluzionando il mondo dello sport sullo sfondo dei Giochi Olimpici del 2024.

Le innovazioni sportive belghe esposte nella Lotto Belgium House includono esempi dell’industria equestre belga rinomata in tutto il mondo, poiché il Belgio vanta un’esperienza senza pari nell’allevamento, nell’addestramento e nella cura degli equini. Il Paese ospita la più grande clinica equina d’Europa, dove possono essere ricoverati fino a 150 cavalli e dove gli interventi chirurgici sono trasmessi in live-streaming per gli esperti di tutto il mondo.

Le aziende belghe stanno anche contribuendo positivamente alla salute degli atleti, con recenti e notevoli scoperte nel campo delle protesi, dell’affaticamento muscolare e del software per la prevenzione degli infortuni. Il Belgio produce anche alcune delle maglie da ciclismo più belle e veloci del mondo, utilizzate dalla squadra nazionale belga e da squadre di altri Paesi. Infine, le aziende belghe vantano una lunga tradizione nella fornitura di luci, infrastrutture e apparecchiature fotografiche per i Giochi Olimpici.

Le aziende belghe sono all’avanguardia nello sviluppo di tecnologie innovative che migliorano i Giochi Olimpici sia per i concorrenti che per gli spettatori. Questi progressi giocano un ruolo cruciale nel superare i limiti dell’atletica e nel garantire un evento sportivo regolare e di successo.

La presenza del Belgio alla Lotto Belgium House fa parte di una campagna internazionale, Embracing Openness, che celebra il marchio unico di apertura mentale del Belgio: un’apertura all’innovazione, alle partnership internazionali e alla diversità.

Nello spirito di questa campagna, il Belgio è orgoglioso di portare non solo i suoi atleti ai Giochi di quest’anno, ma anche di mostrare le sue soluzioni innovative per le sfide sportive. All’interno della Lotto Belgium House, sotto il tema “I Giochi Olimpici senza il Belgio?”, i visitatori sono invitati a varcare una porta speciale per scoprire una mostra virtuale delle innovazioni belghe che contribuiscono al successo dei Giochi.

Inoltre, un murale di riferimento intitolato “Nero. Giallo. Rosso.Oro!” e dipinto dall’artista francese Tim Marsh è esposto davanti all’Ambasciata del Belgio, di fronte a Place Charles de Gaulle. Commissionato in collaborazione con l’Ambasciata del Belgio, il murale celebra il Belgio ai Giochi.

A proposito del Belgio

Situato nel cuore dell’Europa, il Belgio è una delle economie più aperte del mondo e conta 11,5 milioni di abitanti noti per la capacità di innovazione, duro lavoro, partenariato e multilinguismo. Situato in una posizione strategica tra Germania, Paesi Bassi, Francia, Regno Unito e Lussemburgo, si trova al centro dell’area più ricca e popolata d’Europa. Membro fondatore dell’Unione Europea e della NATO, il Belgio gode del pieno accesso al mercato unico e alla zona doganale più avanzati del mondo, che garantiscono un commercio globale privo di barriere.

Il Belgio vanta infrastrutture di trasporto avanzate, che comprendono il secondo porto più grande d’Europa (Anversa). Il Belgio ospita strutture di ricerca e innovazione leader a livello mondiale, multinazionali e imprese artigianali sostenute da un approccio dei servizi pubblici orientato all’investimento.

