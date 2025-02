Le pompe funebri? Opportunità di guadagno interessante. L’esperienza di Malva

agenzia

Cagliari, 31 gennaio 2025. – Si può ironizzare sulla morte? La risposta è sì, a patto che lo si faccia con intelligenza e senza mai cadere nell’offensivo o nel macabro: “Il decesso di una persona cara -spiega Adriano Corgiolu, titolare in Sardegna, terra degli ultracentenari, dell’agenzia di pompe funebri Malva- è una delle parti più tristi della nostra vita, un periodo pieno di dolore, dove dobbiamo prenderci del tempo per elaborare il lutto. Ma la morte è anche un fatto naturale, tutti dobbiamo lasciare la vita terrena e dobbiamo, ahimè, accettare questo fatto. Quello che accettiamo di meno sono le vite spezzate prima del naturale decorso e, soprattutto in questo contesto sembra impossibile fare delle battute e invece la storia ci mostra come questo sia possibile se non si è banali o si oltrepassa il segno”.

“Ogliastra terra di ultracentenari. Ma noi abbiamo pazienza” è lo slogan che Malva ha di recente adottato per farsi pubblicità: “Pensiamo -afferma Corgiolu- che sia lecito scherzare su eventi che comunque lasciano il segno nelle famiglie. Un modo per sdrammatizzare ma anche per non farsi trovare impreparati. Organizzare il funerale e poi seppellire una persona ha bisogno del suo tempo e ha ovviamente un costo. Per questo, abbiamo deciso di porre all’attenzione dell’opinione pubblica un tema delicato ma ineluttabile e di offrire sconti a chi pensa di sistemare, come è giusto che sia, tutto in anticipo. Un gesto di attenzione per i propri parenti che non si trovano così in difficoltà e che anzi, non avendo ulteriori pensieri, possono dedicare alla persona cara la doverosa attenzione”.

Nel corso degli anni Malva, presente in Sardegna con oltre 20 associati, ha sempre più consolidato la sua immagine di azienda moderna, mirando all’eccellenza nella gestione di qualsiasi tipologia di cerimonia funebre, con l’ambizione di mettere su la più grande e capillare agenzia funebre della Sardegna: “Si tratta -ricorda Corgiolu- di un’opportunità di guadagno interessante per chi vorrà aderire e collaborare. La proposta è rivolta ai titolari di imprese già operanti nel settore, che potranno usufruire della nostra collaborazione e delle nostre campagne pubblicitarie ad ampio raggio, ma anche ai privati che vogliano collaborare come segnalatori.

Per Informazioni: Tel. 392 077 13 04