agenzia
Le scorte di gas dell’Ue sopra al 75%, Italia oltre l’87%
I future su settembre in calo dello 0,95% a 33,25 euro al MWh
MILANO, 25 AGO – Si conferma in calo il presso del gas naturale sulla piazza di Amsterdam con le scorte di gas europee sopra al 75% per la prima volta da gennaio a 859,29 TWh, sui livelli dello scorso 24 dicembre. In crescita all’87,35% a 176,89 TWh le scorte italiane, che si portano sui livelli dello scorso 2 dicembre. Rimane ancora indietro la Germania, le cui scorte sono al 68,55% a 170,55 TWh, come lo scorso 16 gennaio. Dopo il rialzo dell’8% messo a segno la scorsa settimana, le quotazioni del gas sul Ttf di Amsterdam invertono la rotta con il ritorno dell’ottimismo su una possibile fine della guerra tra Russia e Ucraina.