agenzia

Rialzo inferiore alle stime dello 0,2% sul mese di dicembre

MILANO, 28 FEB – Le vendite al dettaglio in Germania sono salite su base annua del 2,9% in gennaio, contro il progresso del 2% registrato in dicembre. Rispetto a dicembre le vendite sono salite dello 0,2%, contro un rialzo atteso dello 0,4% e a fronte di un precedente calo dello 0,9%.

