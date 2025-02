agenzia

Corre invece Byd, che registra aumento del 47%

NEW YORK, 07 FEB – Le vendite di Tesla in Cina sono scese in gennaio dell’11,5% a quota 63.238 unità. La flessione è dovuta all’aumento della concorrenza, soprattutto da parte della cinese BYD, che invece ha visto salire il mese scorso le sue vendite del 47% a 296.446 auto.

